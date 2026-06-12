Promueven cultura de paz entre más de 300 estudiantes de la Primaria Solidaridad 2666

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La actividad “Balón por la Paz” impulsó valores de convivencia, inclusión y prevención de la violencia entre niñas y niños.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Más de 300 alumnas y alumnos de la Escuela Primaria Estatal Solidaridad 2666 participaron en la actividad Balón por la Paz, una jornada diseñada para fortalecer la convivencia, la inclusión y la prevención de la violencia a través de dinámicas recreativas y actividades lúdicas.

La iniciativa forma parte de las acciones promovidas por la Secretaría de Gobernación para fomentar la cultura de paz y contribuir a la construcción de entornos seguros para la niñez, mediante el impulso de valores como el respeto, el trabajo en equipo y la sana convivencia.

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Durante la actividad estuvo presente el secretario técnico de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Loaeza Canizales, quien reiteró el compromiso de la dependencia con el desarrollo de estrategias enfocadas en la prevención de la violencia y la atención integral de niñas, niños y adolescentes.

En representación de la Dirección General de Centros Comunitarios participó la coordinadora de Espacios Públicos, Isabel López, como parte de los esfuerzos interinstitucionales para acercar programas de desarrollo social a la comunidad escolar.

El director general de Centros Comunitarios, Luis Fernando Rodríguez Giner, destacó la relevancia de sumar esfuerzos entre dependencias para impulsar acciones que favorezcan el bienestar y desarrollo integral de la niñez juarense.

“Por instrucción del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, trabajamos de manera coordinada con distintas instancias para generar espacios seguros y actividades que promuevan valores positivos entre nuestras niñas y niños. Estas acciones fortalecen el tejido social y contribuyen a construir una cultura de paz desde edades tempranas”.

Asimismo, las instituciones participantes reconocieron la colaboración de la directora de la Escuela Primaria Estatal Solidaridad 2666, Edaín Alejandra Barrios, por las facilidades otorgadas para la realización de la actividad.

Las autoridades señalaron que este tipo de programas buscan fortalecer la convivencia armónica en los planteles educativos y generar herramientas preventivas que contribuyan al bienestar de la infancia.

Con actividades como Balón por la Paz, las dependencias involucradas reiteraron su compromiso de promover entornos seguros y fomentar valores que favorezcan la cohesión social entre las nuevas generaciones.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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