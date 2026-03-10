Presentan proyecto de Reglamento de Bienestar Animal para Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Propuesta busca fortalecer la protección de los animales y regular las atribuciones de la Dirección de Atención y Bienestar Animal.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La regidora Laura Fernanda Ávalos Medina presentó el proyecto de Reglamento de Bienestar Animal para el municipio de Juárez, elaborado en coordinación con la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA), con el objetivo de fortalecer la protección de los animales y establecer bases jurídicas claras para su atención.

El documento fue desarrollado durante un año de trabajo conjunto con personal de la dependencia y asesores jurídicos, además de incluir aportaciones de activistas, rescatistas, especialistas en derecho animal y médicos veterinarios, quienes participaron en reuniones, capacitaciones y foros relacionados con el tema.

La regidora explicó que el proyecto será turnado a las comisiones conjuntas de Gobernación y Ecología del Cabildo para su análisis, proceso en el que también se prevé la participación de ciudadanos, colectivos animalistas y especialistas interesados en enriquecer la propuesta.

Por su parte, la titular de DABA, Alma Edith Arredondo Salinas, señaló que el reglamento representa una herramienta clave para fortalecer las acciones de protección animal en el municipio, al reconocer derechos de los animales, promover su respeto y establecer sanciones ante conductas de maltrato.

“Esto lo vemos como un legado que dejaría nuestro Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, ya que él ha apostado al bienestar animal desde su primer periodo”.

La funcionaria indicó que la elaboración del documento incluyó un análisis jurídico realizado en la Secretaría del Ayuntamiento, además de basarse en leyes estatales que otorgan a los municipios facultades para regular la materia de bienestar animal.

Entre los puntos que contempla el reglamento se encuentran definiciones jurídicas más precisas sobre conceptos como bienestar animal, tutor y animal doméstico, con el objetivo de actualizar el marco legal y dejar atrás la visión de los animales únicamente como objetos de propiedad.

El proyecto también establece la formalización de las atribuciones y responsabilidades de la Dirección de Atención y Bienestar Animal, así como la integración del Centro de Bienestar Animal como organismo dependiente de la dependencia, en cumplimiento del convenio firmado entre el Municipio de Juárez y la Secretaría de Salud del Estado.

Además, se plantea impulsar la esterilización de perros y gatos como política pública, ya sea a través de la Dirección de Atención y Bienestar Animal o mediante médicos veterinarios particulares, como estrategia para controlar la sobrepoblación de animales en situación de calle.

