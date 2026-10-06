Presenta Juventud actividades para manejo del estrés y la frustración

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El Instituto Municipal de la Juventud expuso avances de acciones realizadas como parte de la Semana de la Salud Mental.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidores de la Comisión Edilicia de la Juventud conocieron los avances de las actividades dirigidas a jóvenes para fortalecer el manejo del estrés y la frustración.

Las acciones son realizadas por el Instituto Municipal de la Juventud, en coordinación con la Escuela Superior de Psicología y el Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, como parte de la Semana de la Salud Mental.

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En la sesión participaron la regidora Luz Clara Cristo Sosa, coordinadora de la Comisión; el regidor Héctor Hugo Avitia y la regidora Laura Fernanda Avalos.

La exposición estuvo a cargo de Daniel Sepúlveda, representante del Instituto Municipal de la Juventud, quien informó sobre las actividades desarrolladas y los ajustes realizados a la programación.

Sepúlveda señaló que se impartió una capacitación en una asociación civil, donde se organizaron dinámicas, una actividad grupal y explicaciones sobre conceptos relacionados con el estrés y la frustración.

Durante esta intervención, algunos participantes compartieron que las dificultades para manejar estas emociones les han generado conflictos académicos y conductuales.

El representante del Instituto informó también que dos actividades previstas para el jueves tuvieron que cambiar de sede, debido a afectaciones en la Preparatoria Altavista por el desbordamiento del río y a la notificación de la Universidad Autónoma de Chihuahua de no poder recibir actividades durante el resto de la semana.

Ante esta situación, se contempló trasladar las pláticas al Conalep III y a la Escuela Secundaria Técnica 33, además de gestionar autorización para aplicar encuestas dirigidas a adolescentes.

Sepúlveda destacó que la Escuela Superior de Psicología facilitó la participación de cuatro practicantes acompañados por personal docente, quienes apoyan el desarrollo de las actividades.

Durante la sesión se planteó ampliar la cobertura hacia otros planteles y sectores de Ciudad Juárez, con el propósito de acercar herramientas de manejo emocional a más estudiantes.

El Instituto Municipal de la Juventud informó que continuará la coordinación con instituciones educativas y especialistas para fortalecer la atención preventiva en salud mental entre adolescentes y jóvenes.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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