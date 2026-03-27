Presenta Gobierno calendario del FITA 2026 con más de 100 eventos en Chihuahua

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Festival de Turismo de Aventura prevé derrama de 380 millones de pesos en 42 municipios.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado presentó en Ciudad Juárez el calendario oficial del Festival Internacional de Turismo de Aventura Chihuahua 2026 (FITA), que contempla la realización de 102 eventos en 42 municipios de la entidad.

El secretario de Turismo, Edibray Gómez, informó que este festival busca fortalecer el turismo deportivo y de aventura, posicionando a Chihuahua como un destino competitivo a nivel nacional e internacional.

El FITA contempla actividades en distintas disciplinas para atraer visitantes de todo el país y del extranjero.

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De acuerdo con las proyecciones, el evento generará una derrama económica estimada en 380 millones de pesos, beneficiando a sectores como el hotelero, restaurantero y de servicios turísticos.

El calendario incluye competencias de ciclismo, motociclismo, carreras pedestres, ultramaratones y vehículos todo terreno, con el objetivo de aprovechar la diversidad geográfica del estado.

Entre los eventos más destacados se encuentra el Ultramaratón de los Cañones en Guachochi, además de una cápsula del tiempo que resguardará materiales representativos del festival y será abierta en el año 2050.

Asimismo, se contempla la realización de un congreso y exposición de turismo de aventura y naturaleza, con espacios para conferencias, encuentros de negocio y promoción del sector.

En Ciudad Juárez se desarrollarán cinco eventos, entre ellos competencias de ciclismo, trail y off road.

Las autoridades señalaron que este festival forma parte de la estrategia estatal para impulsar el desarrollo económico a través del turismo y fortalecer la proyección de Chihuahua a nivel internacional.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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