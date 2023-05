Premia J+ a ganadores de Tiktokeando por el agua

Publicidad - LB2 -

La JMAS premió a los ganadores del concurso tiktokeando por el agua, el evento fue encabezado por el director ejecutivo Sergio Nevárez.

Ciudad Juárez, Chih .- Dalia Janeth Castillo Obezo, Dulce María González López y Leslie Jatziri Porras Armenta, ganadoras del primer lugar, estudiantes del COBACH; Axel Ramos Álvarez, ganador del segundo lugar, estudiante de la UACJ; así como Tamara Santamaría Galicia y Luisa Sandoval, estudiantes de la UACJ, recibieron los cheques por la cantidad de 10, 6 y 4 mil pesos respectivamente, por el video ganador.

“Créanme que todo lo que hacemos todos los días es para no fallarles a ustedes como generación, sin agua no existen desarrollos de ningún tipo y nos queda muy claro que nosotros fuimos una generación poco responsable, se está tratando de reaccionar para poder dejarles una mejor ciudad, una mejor visión del futuro, no tan catastrófica en términos del agua, muchas gracias por participar, sigan pendiente del desarrollo y la vinculación de nosotros con ustedes, por que a nosotros nos interesa mucho su punto de vista” les dijo el director ejecutivo de la J+.

El concurso tiktokeando por el agua contó con la participación de 59 videos que se subieron a la red social tiktok, donde ganó el que tuvo más corazones, además, según el criterio del jurado, que fue la ciudadanía, dio mejores consejos y tuvo más creatividad.

