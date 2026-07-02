PAN denunciará a 16 funcionarios municipales por presunto uso indebido de recursos públicos

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El partido acusa a servidores públicos de asistir en horario laboral al registro de Cruz Pérez Cuéllar como aspirante de Morena y solicitará investigaciones administrativa y penal.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional (PAN) anunció que presentará una denuncia ante la Contraloría Municipal y otra ante la Fiscalía General del Estado contra 16 servidores públicos del Gobierno de Ciudad Juárez, por su presunta participación en un acto partidista durante horario laboral.

El dirigente municipal del PAN, Ulises Pacheco Rodríguez, informó que las acciones legales derivan de la asistencia de funcionarios municipales al registro del alcalde con licencia Cruz Pérez Cuéllar como aspirante en el proceso interno de Morena, realizado el pasado 23 de junio en la Ciudad de México.

“Tenemos evidencia clara de 16 personas plenamente identificadas que estuvieron en un evento partidista en la Ciudad de México en horario laboral. Ahora corresponde verificar si además se utilizaron viáticos o recursos públicos para realizar ese viaje”, afirmó.

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El PAN solicitará a la Contraloría Municipal investigar un posible uso indebido de recursos públicos, con el fin de determinar si para el traslado se utilizaron viáticos o recursos oficiales.

Asimismo, el partido informó que presentará una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por el presunto abandono de funciones públicas, al considerar que los servidores involucrados habrían dejado sus responsabilidades para acudir a una actividad de carácter político.

Pacheco Rodríguez señaló que corresponderá a las autoridades competentes determinar si existieron irregularidades administrativas o responsabilidades legales derivadas de estos hechos.

Entre las personas señaladas por el PAN se encuentran el fotógrafo Jorge Cuevas; la síndica municipal Ana Carmen Estrada; los regidores Alejandro Acosta, María Adame, Fernanda Ávalos y Antonio Domínguez; además de Ismael Rueda, Soledad Molina, Brenda Carmona, Juan Quezada, Teresa Berumen y Jazmín Castañeda, entre otros servidores públicos.