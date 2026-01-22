Otorgará asociación Reto a la Juventud becas a mujeres para rehabilitación de adicciones

Publicidad - LB2 -

Las becas cubrirán seis meses de internamiento y atención integral para mujeres mayores de edad en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La asociación Reto a la Juventud otorgará dos becas de rehabilitación para mujeres juarenses con problemas de adicciones, como parte de un esfuerzo conjunto con la Dirección de Atención a Asociaciones Religiosas del Municipio para ampliar el acceso a tratamientos especializados.

El titular de la dependencia municipal, David Ernesto Medina, informó que cada beca tendrá una duración de seis meses y un costo técnico y operativo aproximado de 50 mil pesos, lo que permitirá a las beneficiarias acceder a un proceso integral de recuperación.

“Esta inversión que trae Reto a la Juventud al Municipio de Ciudad Juárez se pone a disposición de mujeres que sueñan con salir del problema de las drogas”.

Las autoridades destacaron que Reto a la Juventud cuenta con más de 40 años de trabajo en Ciudad Juárez, con presencia internacional a través de más de mil 500 centros en distintos países, enfocada en la atención de personas con adicciones.

Se informó que el modelo de atención incluye acompañamiento familiar, ya que además de la mujer beneficiaria, hasta cinco integrantes de su familia recibirán consejería y pláticas, con el objetivo de fortalecer el entorno social al concluir el internamiento y reducir riesgos de recaída.

Las becas están dirigidas a mujeres mayores de 18 años, residentes de Ciudad Juárez o zonas aledañas, que manifiesten disposición para recibir el tratamiento. Las solicitantes serán evaluadas mediante un estudio socioeconómico para determinar la asignación del apoyo.

Actualmente, el programa atiende a mujeres de entre 18 y 59 años, y se informó que ya se trabaja en un proyecto para ampliar la atención a menores de edad, ante el incremento de solicitudes relacionadas con ese sector.

Las personas interesadas pueden solicitar información y requisitos a través de los teléfonos habilitados por la asociación, disponibles las 24 horas del día, como parte de la estrategia para facilitar el acceso oportuno a la rehabilitación en la ciudad.

