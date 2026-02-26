Ofrecen dependencias municipales trámites y servicios en la colonia Safari II

Publicidad - LB2 -

Los módulos operan en la Escuela México previo a la Cruzada por Juárez del 28 de febrero.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal instaló módulos de información, trámites y servicios en la Escuela México, ubicada en el eje vial Juan Gabriel 10151, en la colonia Safari II, como parte de las acciones previas a la jornada “Cruzadas por Juárez, Atención a las Causas, Ciudad Juárez por la Paz”.

La coordinadora de Atención Ciudadana, María Antonieta Mendoza Mendoza, informó que estas actividades se desarrollan desde el pasado 16 de febrero y concluirán este viernes 27, en un horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

“Los servicios se están proporcionando desde el lunes 16 de febrero y hasta mañana 27, en un horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde”.

- Publicidad - HP1

Para este jueves 26 de febrero participan módulos de Atención Ciudadana, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y Protección Civil, además de orientación sobre predios y diversos trámites administrativos.

El viernes 27 se sumarán nuevamente Atención Ciudadana y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, así como la Dirección de Limpia con el servicio de destilichadero y unidades médicas móviles para atención básica.

Estas acciones forman parte de la estrategia municipal que busca acercar servicios gubernamentales a colonias del surponiente de la ciudad, previo a la jornada principal que se realizará el sábado 28 de febrero de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, en el parque ubicado en la calle Uva y cruce con Limón, en la colonia La Hacienda.

La denominada Cruzada por Juárez tiene como objetivo concentrar en un solo punto servicios municipales, asesorías y programas sociales para facilitar el acceso de la población a trámites y apoyos institucionales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.