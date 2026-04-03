Presentan jersey oficial de la Carrera TotalGas del Circuito Atlético Pedestre 2026

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Competencia se realizará el 19 de abril en el Parque Extremo con causa social.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Fue presentada de manera oficial la jersey que se utilizará en la Carrera TotalGas, correspondiente a la tercera etapa del Circuito Atlético Pedestre (CAP) 2026, que se llevará a cabo el próximo 19 de abril en el Parque Extremo.

La playera, que será entregada como parte del kit de inscripción, incorpora los colores verde, azul y blanco, distintivos de la empresa patrocinadora, consolidando su identidad visual dentro del evento deportivo.

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Durante la presentación, autoridades deportivas municipales destacaron la colaboración de la iniciativa privada para la realización de este tipo de actividades.

“Agradecerles en nombre de nuestro Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar y del Director del IMDEJ, Juan Escalante, a TotalGas y a todos los patrocinadores”

Además del componente deportivo, la carrera tendrá un enfoque social al promover la donación de calzado deportivo para niñas y niños, con el objetivo de beneficiar a población infantil en situación vulnerable.

“Queremos invitar a todos los competidores a donar pares de tenis para niñas y niños”

La meta planteada por los organizadores es reunir hasta 700 pares de tenis, de los cuales la empresa organizadora prevé aportar alrededor de 200. El centro de acopio estará ubicado en el Estadio Municipal 20 de Noviembre, donde se recibirán donaciones del 4 al 18 de abril.

En cuanto a la competencia, se contemplan dos modalidades: una carrera competitiva de 10 kilómetros y una recreativa de 5 kilómetros, además de una bolsa de premiación de 100 mil pesos.

Las inscripciones permanecen abiertas en el Estadio 20 de Noviembre, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas, como parte de los preparativos para esta jornada deportiva que forma parte del calendario anual en Ciudad Juárez.

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