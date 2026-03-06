Ofrecen dependencias municipales servicios gratuitos en Granjas de Chapultepec

Publicidad - LB2 -

Brigadas atenderán a vecinos hasta el 13 de marzo previo a la Cruzada por Juárez, Atención a las Causas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Diversas dependencias del Gobierno Municipal brindan servicios gratuitos a vecinos de la colonia Granjas de Chapultepec como parte de las actividades previas a la Cruzada por Juárez, Atención a las Causas, Ciudad Juárez por la Paz, programada para el próximo 14 de marzo.

La coordinadora de Atención Ciudadana, María Antonieta Mendoza Mendoza, informó que las jornadas de atención se realizan del 2 al 13 de marzo, en un horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde en el Centro Comunitario Granjas de Chapultepec, ubicado en la calle Alberto García número 7918.

Durante estas jornadas participan empleados municipales de distintas dependencias, quienes ofrecen orientación, trámites y servicios dirigidos a la población del sector.

La funcionaria explicó que este viernes brindaron atención personal de Atención Ciudadana, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la Dirección de Salud y el Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Ciudad Juárez (IMDEJ).

Para el lunes 9 de marzo está prevista la participación de Atención Ciudadana, Seguridad Pública Municipal, Tesorería y el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna).

El martes 10 de marzo acudirán Atención Ciudadana, Seguridad Pública Municipal, Alumbrado Público, Desarrollo Urbano y Desarrollo Económico, mientras que el miércoles 11 estarán Regulación Comercial, el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) y la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA).

Para el jueves 12 de marzo se contempla la presencia de Protección Civil y Asentamientos Humanos, y el viernes 13 participarán Centros Comunitarios y la Dirección de Limpia, junto con personal de Atención Ciudadana y Seguridad Pública.

La funcionaria indicó que estas acciones forman parte de la estrategia previa a la Cruzada por Juárez, Atención a las Causas, Ciudad Juárez por la Paz, que se llevará a cabo el sábado 14 de marzo en la colonia Revolución Mexicana, en el cruce de las calles General Julio Acosta y General Calixto Contreras, en un horario de 9:30 de la mañana a 1:30 de la tarde.

