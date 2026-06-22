Ofrece Ortiz Orpinel coordinación con el Gobierno del Estado en beneficio de Juárez

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El alcalde afirmó que privilegiará la colaboración institucional y la gestión de recursos para atender las necesidades de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Héctor Rafael Ortiz Orpinel manifestó su disposición de mantener una relación de colaboración y respeto institucional con el Gobierno del Estado, al considerar que la coordinación entre autoridades debe enfocarse en atender las necesidades de la población y fortalecer el desarrollo de Ciudad Juárez.

Durante la conferencia semanal realizada en el Parque Urbano Suroriente, el alcalde fue cuestionado sobre la relación que sostendrá con la administración estatal tras asumir la titularidad del Gobierno Municipal.

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Ortiz Orpinel señaló que su prioridad será garantizar el adecuado funcionamiento de la administración pública, la prestación eficiente de los servicios municipales y la continuidad de las acciones en materia de seguridad.

“Me queda muy claro que nuestra responsabilidad es gobernar el municipio, que administrativamente funcione, que los servicios públicos estén de manera oportuna y que la seguridad pública siga teniendo estos grandes resultados que se están dando en nuestra ciudad”.

El edil sostuvo que las diferencias políticas deben mantenerse en el ámbito electoral y no interferir en el trabajo institucional que requieren los ciudadanos.

En ese sentido, afirmó que buscará una coordinación permanente con el Gobierno del Estado para impulsar proyectos y acciones que generen beneficios directos para la comunidad juarense.

Asimismo, hizo un llamado a privilegiar el trabajo conjunto entre autoridades y dejar de lado los enfrentamientos políticos para concentrarse en la atención de los problemas públicos.

“Yo voy a trabajar de manera coordinada. Ya dejemos ese espacio para los que van a tener que hacer la política y nosotros coordinémonos de manera muy clara para darle mayor beneficio a nuestra ciudad”.

Ortiz Orpinel también expresó su intención de fortalecer los mecanismos de gestión para atraer mayores recursos estatales destinados a obras y programas para Ciudad Juárez.

El alcalde reiteró que su administración buscará construir una nueva etapa de cooperación institucional, basada en acuerdos y objetivos comunes que permitan mejorar la calidad de vida de la población.

“Reitero mi compromiso no solamente institucional, sino de una verdadera colaboración y gestión para que puedan bajar recursos por parte del Gobierno del Estado a este municipio”.

Finalmente, señaló que la colaboración entre los distintos órdenes de gobierno resulta indispensable para atender los retos de una ciudad en constante crecimiento y garantizar resultados concretos para las familias juarenses.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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