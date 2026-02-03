Mejora Parques y Jardines el parque Chaveña para disfrute de las familias

Publicidad - LB2 -

Realizan mantenimiento integral para fortalecer espacios públicos limpios y seguros.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Parques y Jardines, realizó trabajos de mantenimiento general en el parque Chaveña, ubicado entre las calles Libertad y Antonio Espejo, con el objetivo de ofrecer espacios más limpios, seguros y agradables para la convivencia familiar.

El titular de la dependencia, Daniel Zamarrón Saldaña, informó que las acciones incluyeron corte de hierba, poda formativa de árboles, así como el retiro de basura y de los residuos generados durante las labores, lo que permitió mejorar la imagen urbana y las condiciones del área verde.

El funcionario destacó que estas intervenciones forman parte de un programa permanente de atención a parques, mediante el cual se brinda mantenimiento continuo a los espacios públicos de la ciudad, con el propósito de que las y los juarenses cuenten con áreas dignas para el esparcimiento, la recreación y el encuentro comunitario.

Asimismo, señaló que la Dirección de Parques y Jardines continuará trabajando en distintos sectores de Ciudad Juárez, como parte de una estrategia para conservar y fortalecer los espacios verdes, considerados esenciales para el bienestar y la calidad de vida de la población.

