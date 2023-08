¡Más agua para Ciudad Juárez! Inaugura J+ el Centro de Distribución de Agua Potable

Publicidad - LB2 -

Rehabilita la J+ pozo que suministra 30 litros de agua por segundo.

Ciudad Juárez, Chih .- Con una inversión que supera los 2.5 millones de pesos, la J+ puso en marcha este martes su nuevo Centro de Distribución de Agua Potable, el cual se ubica en la colonia El Granjero y beneficiará a los residentes tanto de este sector como de las colonias conocidas como los Kilómetros, ya que desde este lugar saldrán las pipas que llevarán el líquido hasta el surponiente de la ciudad.

El proyecto se realizó en un terreno de 1,500 metros cuadrados, donde se instalaron dos garzas de agua potable controladas de manera independiente, donde en 14 minutos se podrá llenar una pipa de 10 mil litros de capacidad, lo que permitirá que 16 pipas se carguen a diario con un promedio de cinco viajes cada una para transportar el agua hasta los Kilómetros, donde se beneficiará a más de 800 familias.

- Publicidad - HP1

Jesús Mendoza Castillo, Jefe del Departamento de Pipas, destacó la labor en equipo que realiza la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez para satisfacer las necesidades de los usuarios.

Durante el acto inaugural del Centro de Distribución, el profesor Miguel López Lozano, habitante de los Kilómetros, también agradeció al Lic. Sergio Nevárez, Director Ejecutivo de la J+, y a la Gobernadora, María Eugenia Campos Galván, por la atención prestada a esa zona de la ciudad que durante años estuvo en el abandono y que ahora está siendo escuchada.

Manuel Herrera, titular de la Dirección Técnica de la J+, recordó que el pozo de 12 metros de profundidad estaba fuera de operación y fue rehabilitado. “Es un pozo que nos da 30 litros por segundo, de los que 20 litros se enviarán para cargar las pipas y los restantes saldrán hacia la red de la colonia El Granjero, que también se vio beneficiada con esta infraestructura”, explicó el ingeniero.

Este Centro se ubica en la calle Papaya, entre Arturo Gamiz y G. Trujillo, donde se reparó y habilitó la caseta de control de motores y telemetría, se instaló la malla ciclónica perimetral, se construyeron bardas perimetrales hacia las calles Papaya y Óscar González, así como una base firme de concreto e isla para la garza doble.

La inversión total fue de 2 millones 582 mil 759.78 pesos.

“Esta obra viene a reforzar el volumen que se requiere para que los Kilómetros y todas las zonas de la ciudad que requieren agua y no tienen instalaciones propias, como Anapra, puedan tener más agua. No solamente se van a beneficiar con la oferta de agua los Kilómetros, sino la misma colonia, pues cuando no se use el agua, se enviará a la red general”, destacó el Licenciado Sergio Nevárez.

Galería

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.