Marisela Terrazas critica las políticas económicas de la 4T en Ciudad Juárez

Marisela Terrazas acusa al gobierno de la 4T de afectar el desarrollo económico de Ciudad Juárez, señalando el impacto negativo en empresas y trabajadores.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En una reciente reunión con empresarios de CANACINTRA, la diputada Marisela Terrazas acusó al Gobierno de la Cuarta Transformación (4T) de ser un obstáculo para el desarrollo económico de Ciudad Juárez. Según Terrazas, las políticas implementadas por la actual administración han tenido un impacto negativo directo tanto en el sector empresarial como en la fuerza laboral de la ciudad.

Terrazas destacó el controversial tema del aumento al salario mínimo, argumentando que, a pesar de las buenas intenciones detrás de la medida, las consecuencias han sido contraproducentes para empleadores y empleados. “Si bien queremos que los trabajadores tengan ingresos mayores para sus familias, las ‘letras chiquitas’ de estas políticas han resultado ser extremadamente dañinas”, indicó la legisladora. Entre las problemáticas señaladas se encuentran el incremento en el pago de impuestos y cuotas obrero-patronales, sin que esto se traduzca en mejoras significativas en los servicios de atención médica, especialidades o abasto de medicamentos por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La diputada reveló que en el estado de Chihuahua se desembolsan aproximadamente 36 mil millones de pesos anuales en concepto de cuotas obrero-patronales, una cifra que, según ella, no se refleja en la calidad de los servicios recibidos por los trabajadores. Además, criticó duramente el aumento en la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que pasó del 31% al 50%, mientras que las devoluciones a los contribuyentes han disminuido por miles de millones. “La razón por la que el SAT no devuelve esos montos es porque el gobierno actualmente no dispone de los recursos”, afirmó.

En palabras de Terrazas, la política económica de la 4T está perjudicando gravemente la economía local, inhibiendo las inversiones y sumiendo a empresas y familias en una situación de precariedad. “Están destruyendo la economía con sus desastrosas políticas económicas que deben ser erradicadas de inmediato”, sentenció la diputada. Sus declaraciones resuenan entre la comunidad empresarial y trabajadora de Ciudad Juárez, generando un llamado urgente a revisar y modificar las estrategias económicas implementadas por el gobierno actual.