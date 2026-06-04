Mantienen SSPM y Guardia Nacional operativos de proximidad en Ciudad Juárez

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Los recorridos incluyen plazas comerciales, escuelas, paraderos y zonas habitacionales para fortalecer la prevención del delito.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y la Guardia Nacional continúan con la implementación de operativos de proximidad social en distintos sectores de Ciudad Juárez, como parte de las estrategias orientadas a fortalecer la seguridad y el acercamiento con la ciudadanía.

Las acciones forman parte de los programas preventivos que ambas corporaciones desarrollan de manera coordinada para incrementar la presencia policial y generar vínculos directos con la población en diversos puntos de la ciudad.

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Durante los recorridos, los elementos visitaron plazas comerciales, instituciones educativas, supermercados, cruceros viales, paraderos de transporte público y zonas habitacionales distribuidas en los distintos distritos policiales.

Las corporaciones realizaron además acercamientos con peatones y usuarios de espacios públicos para brindar información sobre el uso adecuado del número de emergencias 911 y los teléfonos comunitarios disponibles en cada sector de la ciudad.

De acuerdo con la SSPM, estos números permiten mantener una comunicación directa entre la ciudadanía y las autoridades para reportar incidentes, solicitar apoyo o canalizar situaciones que requieran atención preventiva.

Las actividades forman parte de una estrategia permanente que busca fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad, así como promover una mayor participación comunitaria en la prevención de delitos y faltas administrativas.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal destacó que continuará desarrollando este tipo de operativos en coordinación con la Guardia Nacional para reforzar la vigilancia, la proximidad social y la construcción de entornos más seguros para la población juarense.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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