Mantienen dependencias cuidado de jardineras en Presidencia Municipal

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El programa busca fomentar corresponsabilidad ambiental, resiliencia urbana y conservación de áreas verdes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Dependencias municipales mantienen labores permanentes de riego y mantenimiento en las jardineras adoptadas dentro de la Unidad Administrativa “Lic. Benito Juárez”, como parte de una estrategia orientada al cuidado del entorno y la recuperación de áreas verdes.

A poco más de una semana de la puesta en marcha del programa de adopción de jardineras, las áreas participantes continúan atendiendo los espacios asignados, con el objetivo de conservarlos en buenas condiciones y fortalecer la cultura de corresponsabilidad institucional.

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La coordinadora de Resiliencia, Yesenia Arlet Hidalgo González, explicó que esta iniciativa busca involucrar activamente a las dependencias municipales en la conservación de las áreas verdes de la Presidencia Municipal.

De acuerdo con la funcionaria, el proyecto forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno Municipal para promover el cuidado del medio ambiente y fortalecer la resiliencia urbana mediante espacios más sostenibles.

Hidalgo González señaló que la recuperación y mantenimiento de jardineras contribuye a mejorar el entorno de la Unidad Administrativa “Lic. Benito Juárez”, espacio al que diariamente acuden trabajadores municipales y ciudadanía para realizar trámites y gestiones.

La estrategia se encuentra alineada con el Plan de Acción Climática y con las acciones de la Coordinación de Resiliencia para impulsar una ciudad más verde y preparada ante los efectos del cambio climático.

“Adoptar un espacio significa asumir la responsabilidad de conservarlo todos los días con acciones sencillas”.

La funcionaria indicó que representantes de distintas dependencias han dado continuidad al compromiso adquirido desde la adopción de las jardineras, mediante labores constantes de riego y cuidado del espacio asignado.

La Coordinación de Resiliencia invitó a la población a sumarse a este tipo de acciones desde sus hogares, mediante el cuidado de plantas o áreas verdes que contribuyan a mejorar el entorno inmediato.

La dependencia señaló que acciones como sembrar, regar y mantener una planta en buenas condiciones pueden generar espacios más agradables y fortalecer una cultura de respeto y cuidado del medio ambiente en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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