Mantiene Sheinbaum en suspenso respaldo de PT y PVEM a la Reforma Electoral

La presidenta reconoció que el diálogo continúa y que la propuesta será presentada en febrero.

Ciudad de México (ADN/Arturo Hernández) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dejó en suspenso el posible respaldo del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la Reforma Electoral, al responder con un escueto “veremos” al ser cuestionada sobre el avance de las negociaciones con ambas fuerzas políticas.

El pronunciamiento se dio luego de que representantes del PT y del PVEM sostuvieron reuniones con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, como parte de los trabajos de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Pese a estos acercamientos, el respaldo legislativo de los partidos aliados no está garantizado.

El pasado fin de semana, los senadores del PVEM Luis Armando Melgar y Jorge Carlos Ramírez Marín expresaron su rechazo a una eventual reducción de los legisladores plurinominales, al considerar que dicha medida afectaría la representación de las minorías en el Congreso de la Unión.

“No coincidimos en una reducción de plurinominales que deje en desventaja a la representación de las minorías”, señalaron los legisladores ecologistas.

Durante su conferencia matutina de este jueves 22 de enero, Sheinbaum fue consultada sobre el estado del diálogo con los partidos aliados y se limitó a señalar que la propuesta de reforma busca fortalecer el sistema electoral y la democracia, tanto en su vertiente representativa como participativa, sin adelantar si existe ya un acuerdo político.

La mandataria confirmó que uno de los ejes centrales de la iniciativa será la reducción del número de diputados de representación proporcional, aunque aclaró que estos no desaparecerían, sino que se analizaría un nuevo mecanismo para su elección, distinto al modelo actual.

Por su parte, la secretaria de Gobernación explicó que los encuentros con el PT y el PVEM han sido espacios de diálogo y escucha, en los que se han abordado temas como el financiamiento público a los partidos, los costos de las campañas y la integración del Congreso.

“Todavía no hay una decisión final, pero se va avanzando. Hay buen ánimo y buen acuerdo político”, afirmó Rosa Icela Rodríguez.

La titular de Gobernación indicó que las reuniones continuarán en los próximos días y reiteró que la propuesta final de Reforma Electoral se presentará en el Congreso durante la segunda semana de febrero, con miras al proceso electoral de 2027.

