Mantiene Protección Civil alerta preventiva por temperaturas de hasta 41 grados en Juárez

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Las autoridades prevén que el calor extremo continúe durante los próximos días con máximas de 41 grados centígrados.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil del Municipio informó que continúa vigente la alerta preventiva por altas temperaturas, debido a que este martes se espera una máxima de 41 grados centígrados bajo condiciones de cielo completamente despejado.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, durante el día se registrarán vientos de entre 5 y 25 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar velocidades de hasta 32 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia se mantiene baja, con valores estimados entre 1 y 3 por ciento.

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Para esta noche se prevé una temperatura mínima de 26 grados centígrados, con cielo mayormente despejado y condiciones similares en cuanto a velocidad del viento. Las rachas podrían mantenerse cercanas a los 32 kilómetros por hora y la posibilidad de precipitaciones continuará siendo mínima.

La dependencia municipal anticipó que las condiciones de calor extremo persistirán durante los próximos días en la región fronteriza, por lo que exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales.

Para el miércoles se pronostica nuevamente una temperatura máxima de 41 grados y una mínima de 27 grados, con cielo soleado y una probabilidad de lluvia que oscilará entre 1 y 12 por ciento.

En tanto, para el jueves se prevé una máxima de 41 grados y una mínima de 26 grados. El pronóstico contempla cielo despejado, vientos de 5 a 25 kilómetros por hora y rachas de hasta 32 kilómetros por hora, además de una probabilidad de precipitación de entre 5 y 20 por ciento.

Ante estas condiciones, Protección Civil recomendó evitar la exposición prolongada a los rayos solares durante las horas de mayor intensidad, mantenerse hidratado de manera constante y utilizar ropa ligera y de colores claros.

Las autoridades también reiteraron el llamado a no dejar personas adultas mayores, menores de edad ni mascotas dentro de vehículos cerrados, ya que las altas temperaturas pueden generar riesgos graves para la salud en pocos minutos.

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