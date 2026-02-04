Movil - LB1A -
febrero 4, 2026 | 15:39
Estado

Mantiene Obras Públicas trabajos de pavimentación y repavimentación en Ciudad Juárez

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Intervenciones incluyen calles nuevas con concreto hidráulico y repavimentación asfáltica en vialidades clave.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Obras Públicas mantiene activos trabajos de construcción y rehabilitación de calles en distintos sectores de la ciudad, como parte del programa de Mejoramiento de Vialidades y de proyectos financiados mediante Presupuesto Participativo, con el objetivo de elevar la calidad de la infraestructura urbana.

El titular de la dependencia, Daniel González García, informó que las calles Chocholtecas, Fernando Villalobos, 15 de Septiembre e Irving Flores serán construidas desde cero, contemplando pavimentación con concreto hidráulico, así como introducción de infraestructura hidrosanitaria, banquetas y alumbrado público.

De manera paralela, señaló que otras arterias se encuentran en proceso de repavimentación con asfalto, entre ellas Portales, Baudelio Pelayo, Senecú, Río Júcar y el bulevar Manuel Gómez Morín. En este último caso, los trabajos se realizan en el tramo de la calle Júpiter a la avenida Ejército Nacional y en horario nocturno, a fin de reducir afectaciones al tránsito vehicular.

El funcionario recordó que al inicio del año también se intervinieron tramos de las calles Aguirre Laredo y Tierra de Fuego, así como los cruceros de la avenida Tecnológico con De la Raza y Manuel J. Clouthier, como parte de las acciones de mantenimiento vial.

González García adelantó que en los próximos meses se incrementará la actividad en obras viales, además de que se mantendrán cuadrillas de bacheo para atender el mantenimiento en otras rutas de la ciudad.

Finalmente, la dependencia reiteró que las intervenciones buscan mejorar la movilidad y seguridad vial, priorizando zonas con mayor desgaste y atendiendo proyectos definidos con participación ciudadana.

La frontera que se respira: Cuando el aire enferma y la política se enreda (parte 2)

Con más de 110 mil infecciones respiratorias en lo que va del año, especialistas...
