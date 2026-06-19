Mantiene Municipio operativo permanente de limpieza en el Centro Histórico

Publicidad - LB2 -

Más de 20 trabajadores realizan diariamente labores de barrido, recolección de residuos y mantenimiento en el primer cuadro de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Limpia mantiene un operativo permanente en el Centro Histórico de Ciudad Juárez con el objetivo de conservar en buenas condiciones los espacios públicos y mejorar la imagen urbana para residentes, comerciantes y visitantes.

De acuerdo con el director de la dependencia, Gibrán Solís Kanahan, una cuadrilla integrada por 28 trabajadores distribuidos en dos turnos atiende diariamente el primer cuadro de la ciudad, realizando labores de limpieza de lunes a domingo.

“El Centro Histórico nos llena de orgullo y con la limpieza buscamos que despierte en los juarenses el deseo de visitar esta zona tan importante de la ciudad”.

- Publicidad - HP1

Las acciones incluyen barrido manual, recolección de basura, vaciado de contenedores y retiro de residuos de gran volumen, además de trabajos de mantenimiento en distintos espacios públicos.

El funcionario informó que recientemente se reforzaron los recorridos para la recolección de tiliches y desechos acumulados, particularmente en áreas de alta afluencia de personas.

Actualmente, las cuadrillas desarrollan labores de limpieza en la Plaza Juan Gabriel y en diversas calles consideradas estratégicas dentro del Centro Histórico.

La dependencia también trabaja en la atención permanente de los contenedores instalados en la zona, con el propósito de evitar acumulación de residuos y mantener condiciones adecuadas de higiene.

Solís Kanahan hizo un llamado a comerciantes y usuarios del sector para colaborar con el manejo responsable de la basura y utilizar correctamente los espacios destinados para la disposición de desechos.

“Ya contamos con una logística bien desarrollada; sin embargo, en ocasiones, especialmente durante eventos o temporadas con mayor afluencia de personas, se genera más basura y es necesario fortalecer la coordinación y comunicación con los comerciantes para mantener limpio el centro”.

El director recordó que además de los contenedores instalados en distintos puntos del primer cuadro de la ciudad, se encuentra disponible el centro de acopio ubicado sobre la calle Mariscal para la disposición adecuada de residuos.

Finalmente, invitó a la ciudadanía a visitar el Centro Histórico y conocer los espacios emblemáticos de la zona, donde diariamente se realizan trabajos para mantener una imagen urbana ordenada y atractiva para quienes transitan por este sector de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.