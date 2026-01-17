Mantiene Municipio operativo para resguardar a indigentes ante bajas temperaturas

Publicidad - LB2 -

Durante la noche del viernes al sábado, 51 personas en condición de calle fueron atendidas en el refugio temporal “El Barreal”.

Ciudad Juárez (ADN/Arturo Hernández) – Un total de 51 personas en condición de calle fueron atendidas durante la noche del viernes y la madrugada del sábado en el refugio temporal municipal “El Barreal”, como parte del operativo implementado por el Gobierno Municipal para reducir riesgos por las bajas temperaturas.

De acuerdo con Protección Civil Municipal, al albergue ubicado en la Zona Centro acudieron 43 hombres y 8 mujeres, quienes recibieron atención básica por parte del personal de la dependencia.

La temperatura mínima registrada durante el amanecer del sábado fue de -2 grados centígrados, con presencia de vientos ligeros, condiciones que representan un riesgo para las personas que pernoctan a la intemperie.

Personal municipal brindó alimentos calientes y café a quienes solicitaron apoyo, como parte de las acciones preventivas para evitar afectaciones a la salud derivadas del frío extremo.

El titular de Protección Civil, Sergio Rodríguez, indicó que el operativo responde a una instrucción directa del alcalde Cruz Pérez Cuéllar, con el objetivo de mantener abierto el refugio y prevenir casos de hipotermia entre la población más vulnerable.

“La instrucción es no cerrar el albergue y evitar que las personas en condición de calle se expongan a las bajas temperaturas”, señaló el funcionario.

Rodríguez explicó que, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, se realizan recorridos nocturnos para localizar a personas que duermen en parques, terrenos baldíos u otros espacios abiertos, a fin de trasladarlas al refugio ubicado frente al monumento a Benito Juárez.

Las autoridades municipales reiteraron que el operativo permanecerá activo mientras continúen las bajas temperaturas, como parte de las acciones preventivas de la temporada invernal en Ciudad Juárez.

