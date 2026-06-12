Mantiene FELIJU 2026 amplia participación durante su segundo día de actividades

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El festival reúne a escritores, artistas y promotores culturales en una programación gratuita que concluye el 14 de junio.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Festival del Libro y las Artes de Ciudad Juárez 2026 (FELIJU) registró una activa participación ciudadana durante su segunda jornada de actividades, consolidándose como un espacio dedicado a la promoción de la literatura, las artes y el intercambio cultural en la frontera.

Organizado por el Gobierno Municipal, el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) y la Sociedad de Escritores de Ciudad Juárez A.C., el encuentro reúne por primera vez en la ciudad a escritores, editoriales, artistas, promotores culturales y lectores en una programación enfocada en fortalecer la vida cultural de la comunidad.

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A lo largo del día, los foros instalados en el Paseo Juan Gabriel recibieron a decenas de asistentes que participaron en presentaciones editoriales, talleres, conferencias y actividades artísticas dirigidas a públicos de distintas edades.

En el Foro “Emilio Gutiérrez de Alba” se presentaron las obras La canción ranchera, de Cecy Leyva; Cuatro novelas cortas, de Azul Daniela Martínez Alcázar; Luz y sombra / Desde mi alma, de Lorena Carmona de la Torre, y El nuevo paraíso. Las siete puertas, de Fernando Federico Meléndez Bailón.

Por su parte, el Foro Casa Martino albergó la presentación de títulos como Mujeres perfectamente imperfectas, de Ruth Vargas; Resonancias, de Nora Luz Cancino Herrera; Kriphnia Ramayeri, mis vivencias paranormales, de Martha Estela Ortega Acosta, y Un puñado de pájaros se desflora, de Ana Torres Licón.

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la participación del académico e investigador Eduardo Nivón, quien presentó su obra Cuando la cultura es objeto de políticas y compartió reflexiones sobre el papel de la cultura en la construcción de políticas públicas y el desarrollo social.

Además de las actividades literarias, los asistentes participaron en talleres de creación de fósiles, tallado de madera de fauna desértica y cuidado de flora y fauna, impartidos por organizaciones especializadas. También se llevó a cabo la conferencia Beneficios neurológicos de la lectura, a cargo de Juana María Alarcón.

Con una programación diversa y acceso gratuito para el público, la FELIJU 2026 continuará desarrollándose hasta el próximo 14 de junio con actividades en distintos espacios culturales de Ciudad Juárez, promoviendo el acercamiento de la comunidad a la lectura, las artes y la cultura.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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