Mantiene Dirección de Limpia recolección de basura pese a lluvias en la ciudad

El servicio opera en las cuatro zonas, con suspensiones temporales en puntos de riesgo por seguridad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – A pesar de las condiciones climáticas registradas en la ciudad, los recorridos de recolección de basura continúan activos en las cuatro zonas, informó la Dirección de Limpia, al señalar que el servicio se mantiene en operación con ajustes preventivos en algunos sectores.

El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, explicó que debido a inundaciones y a la detección de puntos considerados de riesgo, fue necesario suspender de manera temporal la recolección en ciertos tramos, con el objetivo de proteger la integridad del personal operativo y de la ciudadanía.

“En algunos sectores tuvimos que hacer pausas momentáneas por seguridad, pero el servicio continúa en la medida de lo posible”, indicó el funcionario.

La Dirección de Limpia señaló que las empresas responsables de la recolección trabajan para cubrir la mayor parte de las rutas establecidas, priorizando la seguridad operativa y la continuidad del servicio, conforme las condiciones lo permiten.

Asimismo, se solicitó el apoyo de la población para facilitar las labores, manteniendo los vehículos correctamente estacionados y evitando obstrucciones al paso de los camiones recolectores, especialmente en calles con circulación reducida.

De igual forma, se hizo un llamado a residentes de fraccionamientos con accesos controlados para que las personas responsables de las entradas y salidas permitan el tránsito ágil de las unidades, a fin de evitar retrasos en los recorridos.

Finalmente, la dependencia informó que se mantendrá atenta a la evolución de las condiciones climáticas y continuará informando oportunamente sobre cualquier actualización o ajuste en los servicios de recolección en la ciudad.

