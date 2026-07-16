Llevará Unidad Móvil de Tesorería descuentos y facilidades de pago al suroriente de Ciudad Juárez

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La jornada se realizará el 31 de julio en el Centro Comunitario Zaragoza, donde se ofrecerán servicios relacionados con el impuesto predial e infracciones de vialidad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff).- El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Ingresos, anunció una nueva jornada de la Unidad Móvil de Tesorería para acercar descuentos y opciones de pago a los habitantes del suroriente de la ciudad.

La directora de Ingresos, Blanca Dolores Romero Aguilar, informó que la atención se brindará el 31 de julio, de 17:00 a 20:00 horas, en el Centro Comunitario Zaragoza, ubicado en el cruce de las calles Ramón Rayón y Lázaro Cárdenas, en la colonia Manuel Valdez.

“El objetivo de estas jornadas es acercar los servicios de la Tesorería Municipal a los distintos sectores de la ciudad.”

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Durante la jornada, las y los contribuyentes podrán realizar el pago del impuesto predial, acceder a descuentos en recargos por adeudos, solicitar convenios para pagos diferidos del predial y aprovechar descuentos en infracciones de vialidad.

Romero Aguilar explicó que este esquema itinerante busca facilitar los trámites a quienes, por cuestiones de tiempo o distancia, tienen dificultades para acudir a las oficinas de la Unidad Administrativa “Lic. Benito Juárez”.

“Este esquema itinerante ha registrado una respuesta muy favorable por parte de la ciudadanía.”

La funcionaria invitó a las y los contribuyentes a acudir con anticipación para aprovechar los descuentos disponibles, regularizar sus adeudos y recibir atención personalizada por parte del personal de la Tesorería Municipal.

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