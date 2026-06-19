Lleva Salud Municipal servicios de planificación familiar a centro de rehabilitación

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Personal médico aplicó implantes anticonceptivos gratuitos como parte de una estrategia de salud sexual y reproductiva.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Salud Municipal realizó una jornada de atención en el centro de rehabilitación Dame la Mano A.C., donde personal del Departamento de Medicina Preventiva acercó servicios de salud sexual y reproductiva a las usuarias del lugar.

Durante la actividad fueron colocados siete implantes anticonceptivos, método de planificación familiar de larga duración que ofrece una alternativa segura y eficaz para prevenir embarazos.

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La intervención forma parte de las acciones permanentes impulsadas por el Gobierno Municipal para ampliar la cobertura de servicios médicos preventivos y garantizar el acceso a herramientas de salud reproductiva en distintos sectores de la población.

Los implantes anticonceptivos son considerados uno de los métodos de mayor efectividad para la planificación familiar, además de representar una opción accesible para mujeres que buscan espaciar o prevenir embarazos.

La directora de Salud Municipal, Daphne Santana Fernández, destacó la importancia de acercar este tipo de servicios a espacios donde se atiende a personas que atraviesan procesos de rehabilitación.

“Acercar estos métodos anticonceptivos a centros de rehabilitación permite brindar herramientas para que las personas puedan tomar decisiones informadas sobre su salud reproductiva y su proyecto de vida”.

La funcionaria señaló que estas acciones contribuyen al bienestar integral de las usuarias al facilitar el acceso a servicios médicos preventivos y orientación especializada.

La estrategia municipal contempla llevar programas de salud a distintos puntos de la ciudad, particularmente a sectores que enfrentan mayores barreras para acceder a servicios médicos.

Además de la colocación de implantes, la dependencia mantiene campañas permanentes de prevención, promoción de la salud y educación sexual, con el objetivo de fortalecer la atención integral de la comunidad juarense.

La Dirección de Salud Municipal reiteró que continuará desarrollando jornadas extramuros para acercar servicios médicos y preventivos a poblaciones en situación de vulnerabilidad o con acceso limitado a la atención sanitaria.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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