Llama Juan Carlos Loera a fortalecer la educación pública y respaldar a estudiantes

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El senador reconoció el trabajo de docentes y familias durante una visita a la Escuela Primaria Libertad, en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El senador Juan Carlos Loera hizo un llamado a fortalecer la educación pública y garantizar la permanencia de los programas de apoyo estudiantil, al considerar que representan una herramienta para ampliar las oportunidades de desarrollo de niñas, niños y jóvenes.

Durante una visita a la Escuela Primaria Libertad, ubicada en el norponiente de Ciudad Juárez, el legislador sostuvo un encuentro con madres y padres de familia, así como con directivos del plantel, con motivo de la conclusión del ciclo escolar.

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Loera reconoció el esfuerzo realizado por estudiantes, docentes y familias para concluir el periodo académico, y destacó el papel que desempeñan las madres y los padres en la formación de sus hijos.

“En primer lugar, para felicitarles por terminar todo un ciclo escolar, que siempre está cargado de muchas emociones, de muchas tareas, de mucho esfuerzo y muchos sacrificios.”

El senador también destacó la labor del magisterio, al señalar que la enseñanza exige vocación y compromiso más allá de las actividades desarrolladas dentro del aula.

Durante su intervención recordó las políticas educativas impulsadas por el Gobierno federal desde 2018, entre ellas el programa La Escuela es Nuestra y las becas Benito Juárez y Rita Cetina, las cuales, afirmó, buscan evitar que estudiantes abandonen sus estudios por falta de recursos económicos.

Asimismo, subrayó que los apoyos educativos deben orientarse a reducir las desigualdades sociales y beneficiar a quienes enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.

“Yo tengo el compromiso, desde el Senado, de seguir fortaleciendo la educación pública, gratuita, que se vaya mejorando y que las becas como la Rita Cetina y la Benito Juárez se conviertan en derechos para todas y todos los estudiantes.”

Finalmente, Loera deseó éxito a la comunidad escolar durante el periodo vacacional y reiteró su compromiso de impulsar desde el Senado acciones encaminadas a fortalecer la educación pública y ampliar las oportunidades para las nuevas generaciones.