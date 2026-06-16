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Invitan a adultos mayores a función gratuita de cine en el Centro Comunitario Kilómetro 20

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
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La película El Estudiante será proyectada como parte de las Brigadas Culturales para el Adulto Mayor.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Centros Comunitarios invitó a las personas adultas mayores a participar en la actividad “Cine y Familia”, donde se proyectará la película El Estudiante como parte del programa Brigadas Culturales para el Adulto Mayor.

La función se realizará el próximo 19 de junio a las 10:00 de la mañana en las instalaciones del Centro Comunitario Kilómetro 20, con el objetivo de ofrecer espacios de recreación, convivencia y acceso a actividades culturales para este sector de la población.

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El director general de Centros Comunitarios, Luis Fernando Rodríguez Giner, destacó que estas acciones buscan fortalecer el bienestar emocional y social de las personas mayores mediante experiencias que favorezcan la integración comunitaria.

“Queremos que nuestros adultos mayores encuentren en los centros comunitarios un espacio para convivir, disfrutar y seguir aprendiendo, porque nunca es tarde para vivir nuevas experiencias y crear nuevos recuerdos”, expresó.

La película seleccionada aborda temas relacionados con la superación personal, el aprendizaje continuo y la perseverancia, resaltando la importancia de mantener metas y proyectos de vida en cualquier etapa.

La actividad forma parte de las estrategias impulsadas por el Gobierno Municipal para acercar expresiones artísticas y culturales a la población adulta mayor, promoviendo además espacios de convivencia familiar y comunitaria.

Las autoridades reiteraron la invitación a las personas adultas mayores y a sus familias para asistir a esta función gratuita, diseñada para fomentar la participación social y el disfrute de actividades culturales en un ambiente accesible y de sana convivencia.

Las Brigadas Culturales para el Adulto Mayor forman parte de los programas permanentes de Centros Comunitarios enfocados en el bienestar, la inclusión y el desarrollo integral de este sector de la población.

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