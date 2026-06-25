Invita IPACULT al Festival Nacional de Folklore “Un Desierto para Bailar”

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El encuentro reunirá agrupaciones de Sinaloa, Durango y Ciudad Juárez en una función gratuita en el Centro Municipal de las Artes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) invitó a la ciudadanía a asistir al Festival Nacional de Folklore “Un Desierto para Bailar”, que se realizará el próximo domingo 28 de junio a las 12:00 del mediodía en el foro “Mtra. Claudia Gutiérrez Chaparro” del Centro Municipal de las Artes (CMA).

La directora de Desarrollo Cultural y Artístico del IPACULT, Jazmín Gallegos, señaló que el festival forma parte de las acciones permanentes para promover las expresiones artísticas, preservar las tradiciones mexicanas y acercar la cultura a las familias juarenses.

“Este tipo de actividades forman parte de los esfuerzos permanentes del Instituto para promover las diversas manifestaciones artísticas y culturales en Ciudad Juárez.”

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El director general del festival, Alan Halimi Palacios Sáenz, informó que la edición 2026 contará con la participación de agrupaciones folklóricas de Sinaloa y Durango, integradas por más de 45 artistas cada una, quienes presentarán danzas y música representativas de sus estados.

Además, el programa incluirá la participación de compañías, ballets y agrupaciones folklóricas de Ciudad Juárez, con el propósito de fomentar el intercambio artístico y fortalecer la proyección del talento local.

El festival contempla una función de gala, presentaciones escénicas y actividades de convivencia entre las agrupaciones participantes y el público, con acceso gratuito para todas las personas interesadas.

El Gobierno Municipal, a través del IPACULT, informó que el evento busca fortalecer la identidad cultural, preservar el patrimonio artístico nacional y ofrecer espacios de encuentro para las familias juarenses mediante la difusión de la danza folklórica mexicana.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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