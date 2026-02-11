Movil - LB1A -
Invita IPACULT a presentación del fanzine “30 de febrero” en El Chamizal

Juárez / El Paso

Redacción ADN / Agencias
Colectivo Espina Blanca realizará lectura poética el 15 de febrero en el Museo de Arqueología e Historia.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) invitó a la comunidad a la presentación del fanzine “30 de febrero”, primera edición del Colectivo Espina Blanca, que se realizará el domingo 15 de febrero a las 3:00 de la tarde en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal.

La actividad incluirá la exposición de la publicación y una lectura de textos por parte de sus integrantes: Perla Mor, Alfredo Reyes, Janette Caro, Andrea Blanco, Isaac Gamboa, Víctor Escamilla, Ibis Nájera, Alejandra Martínez, Sofía Salas, Adrián Ríos y Daniel Ordaz.

La propuesta editorial independiente plantea, desde su título, un enfoque simbólico sobre lo posible dentro de lo imposible, con la intención de abrir espacios de diálogo, reflexión y construcción colectiva a través de la poesía.

IPACULT destacó que este tipo de actividades forman parte de la estrategia para activar los recintos culturales como espacios de encuentro artístico y participación ciudadana, fortaleciendo la presencia de proyectos editoriales independientes en la ciudad.

El evento tendrá entrada libre y busca consolidar al Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal como punto de convergencia para expresiones literarias locales.

A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

