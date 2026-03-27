Invita IPACULT a colecta para apoyar a comunidad Rarámuri de Norogachi

Publicidad - LB2 -

Recibirán alimentos, ropa y víveres este 27 y 28 de marzo en el Centro Histórico de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) convocó a la ciudadanía a participar en la colecta “Nakuuroka omawaba”, una iniciativa solidaria en beneficio de la comunidad Rarámuri de Norogachi, ubicada en la Sierra Tarahumara.

La dependencia informó que la campaña tiene como objetivo reunir alimentos no perecederos, ropa y diversos víveres, con el fin de contribuir a mejorar las condiciones de vida de las familias de esta región.

La colecta busca fortalecer la solidaridad y el acompañamiento comunitario con pueblos originarios.

- Publicidad - HP1

Los donativos serán recibidos los días viernes 27 y sábado 28 de marzo, en un horario de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, en el edificio de la antigua Presidencia Municipal, en el Centro Histórico de Ciudad Juárez.

IPACULT destacó que este tipo de acciones forman parte de su estrategia para promover la cultura como un derecho y como un vínculo social, que impulsa la empatía, la identidad y la participación ciudadana.

Asimismo, se subrayó que cada aportación representa un apoyo significativo para las comunidades de la Sierra Tarahumara, especialmente en contextos de vulnerabilidad.

La dependencia invitó a la población juarense a sumarse a esta causa solidaria.

Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse a los teléfonos 656-537-5946 y 656-537-5947, o consultar las redes sociales oficiales del instituto.

La colecta permanecerá activa durante dos días como parte de los esfuerzos locales por fortalecer el apoyo a comunidades indígenas del estado.

Galería

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.