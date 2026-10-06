Invita Estado al segundo Festival El Veracruz del Norte en Ciudad Juárez

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El evento se realizará el 17 de octubre en Pueblito Mexicano, con gastronomía, música, talleres y actividades culturales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo, invitó a la ciudadanía a participar en la segunda edición del Festival “El Veracruz del Norte”, que se llevará a cabo el sábado 17 de octubre en Ciudad Juárez.

El evento se realizará de 9:00 de la mañana a 7:30 de la tarde en la Unidad Administrativa José María Morelos y Pavón, conocida como Pueblito Mexicano, con actividades gastronómicas, culturales y recreativas.

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Jorge Chávez, representante de la Secretaría de Turismo en la Zona Norte, señaló que el festival busca fortalecer la convivencia entre familias juarenses y la comunidad veracruzana radicada en la frontera.

El funcionario destacó que en Ciudad Juárez viven más de 110 mil personas originarias de Veracruz, por lo que el encuentro también tiene como propósito reconocer y preservar sus tradiciones, gastronomía y expresiones culturales.

Julio Vallesillo Tonche, presidente de Congreso Ciudadano A.C., informó que en esta edición participarán alrededor de 65 expositores, quienes ofrecerán alimentos, artesanías, joyería y otros productos representativos de la cultura veracruzana.

El programa contempla presentaciones de música de arpa, jarana y marimba, además de grupos musicales, bailables folclóricos, canto y una intervención dedicada a la historia y cultura de Veracruz y su vínculo con Ciudad Juárez.

También se llevarán a cabo talleres de preparación de café y elaboración de velas, además de otras actividades diseñadas para que las familias puedan convivir durante la jornada.

Durante el festival, las y los asistentes podrán acceder a servicios de distintas dependencias estatales, entre ellas el Registro Civil, la Fiscalía General del Estado y la Junta Municipal de Agua y Saneamiento.

Los recursos recaudados serán destinados al fondo para la construcción de la Casa de Enlace Veracruzana, proyecto previsto para el suroriente de la ciudad, con el objetivo de brindar apoyo, orientación y acompañamiento a personas veracruzanas y del sur del país que llegan a Ciudad Juárez.

Para facilitar la asistencia, se pondrá en marcha un operativo de traslado gratuito desde sectores como Anapra, Felipe Ángeles, Kilómetro 27, Las Haciendas y Castillo Peraza hacia Pueblito Mexicano.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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