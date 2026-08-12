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Invita Estado a completar vacunación en Feria de Regreso a Clases

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POR Redacción ADN / Agencias
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La Secretaría de Salud instalará módulos del 14 al 16 de agosto en el Parque Central Poniente, Mi Plaza Talamás y Plaza Alameda Iglesias.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud, instalará módulos de vacunación durante la Feria de Regreso a Clases 2026, con el objetivo de completar esquemas en niñas, niños y adolescentes antes del inicio del ciclo escolar.

La jornada se llevará a cabo del 14 al 16 de agosto en el Parque Central Poniente, donde personal del Distrito 2 Juárez brindará atención a las familias que acudan a revisar o completar los esquemas de vacunación.

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La subdirectora del Distrito 2 Juárez, Araceli García, informó que la campaña se desarrollará bajo el lema “La mejor mochila lleva protección, ¡Completa tu esquema de vacunación!”, con el propósito de promover el regreso a clases con mayor protección ante diversas enfermedades.

Entre los biológicos que estarán disponibles se encuentran las vacunas doble y triple viral, que protegen contra padecimientos como el sarampión, además de hexavalente, VPH, BCG y las correspondientes a la temporada.

Los módulos de vacunación estarán disponibles durante los tres días de la feria, en un horario de 10:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, para atender principalmente a niñas, niños y adolescentes que requieran completar su esquema.

La Secretaría de Salud informó que durante el mismo fin de semana también habrá módulos de vacunación en Mi Plaza Talamás y Plaza Alameda Iglesias, en el mismo horario, para personas que necesiten actualizar o completar sus vacunas.

La dependencia exhortó a madres, padres y tutores a acudir con la documentación necesaria para que el personal de salud pueda revisar la situación de vacunación de sus hijas e hijos y aplicar los biológicos correspondientes.

El Gobierno del Estado señaló que estas acciones buscan fortalecer la prevención de enfermedades y facilitar el acceso a servicios de salud en espacios de alta afluencia durante la temporada de regreso a clases.

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