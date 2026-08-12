Convoca Estado a OSC al tercer foro Maximizando Impactos en Chihuahua

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El encuentro se realizará el 10 de septiembre en Expo Chihuahua y prevé reunir a 210 organizaciones civiles del estado.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Junta de Asistencia Social Privada, anunció en Ciudad Juárez la realización del tercer foro Maximizando Impactos, dirigido a Organizaciones de la Sociedad Civil de distintos municipios de Chihuahua.

El encuentro forma parte del programa JASP 2025-2027 y se llevará a cabo el jueves 10 de septiembre en el Centro de Convenciones Expo Chihuahua, en la capital del estado, en un horario de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

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La directora de la JASP, Amparo González, informó que esta edición buscará profundizar en los mecanismos de corresponsabilidad entre los sectores involucrados en el fortalecimiento del trabajo social.

Entre los sectores participantes se encuentran Gobierno, organizaciones fortalecedoras, fundaciones y Organizaciones de la Sociedad Civil, con el objetivo de impulsar una agenda compartida y proyectos colaborativos.

Durante el foro se presentarán datos y experiencias relacionadas con la operación de las OSC, a fin de identificar áreas de oportunidad, establecer acciones y definir compromisos medibles.

González señaló que el propósito es generar resultados a corto, mediano y largo plazo mediante estrategias que fortalezcan la colaboración entre instituciones y organizaciones civiles.

El programa contempla ponencias, mesas de trabajo y paneles sobre fortalecimiento institucional, colaboración intersectorial, generación de proyectos de impacto y ampliación del alcance de las acciones comunitarias.

De acuerdo con la JASP, el primer foro de este programa se realizó en Delicias, con la participación de 100 organizaciones civiles, mientras que la segunda edición se llevó a cabo en Ciudad Juárez y reunió a 120 OSC.

Para esta tercera edición, la Junta de Asistencia Social Privada prevé la asistencia de 210 Organizaciones de la Sociedad Civil provenientes de diferentes municipios del estado.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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