    diciembre 30, 2025 | 14:36
    Juárez / El Paso

    Invita Estado a celebrar Año Nuevo con fiesta sonidera en el Parque Central

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    El evento se realizará el 1 de enero de 18:00 a 22:00 horas en la explanada oriente, con música, concurso de baile y actividades familiares.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con motivo de la llegada del Año Nuevo, el Gobierno del Estado invitó a las y los juarenses a participar en la Fiesta de Sonidero que se llevará a cabo este jueves 1 de enero, de 18:00 a 22:00 horas, en el Parque Central, como una alternativa de convivencia y entretenimiento para recibir el 2026.

    Las autoridades estatales informaron que el punto de reunión será la explanada oriente, ubicada a un costado del árbol navideño, espacio que fue acondicionado para albergar esta celebración abierta al público.

    El coordinador general del Parque Central, Rafael Butchart, explicó que la intención es ofrecer a las familias un espacio distinto para iniciar el año, tomando en cuenta el arraigo y la popularidad que tienen los eventos de sonidero entre la comunidad fronteriza.

    “Se busca brindar a las familias juarenses una opción diferente para celebrar el inicio del año, aprovechando la identidad y tradición que estos eventos tienen en la frontera”.

    La ambientación musical estará a cargo de I’m Dj Cobian, quien mezclará géneros característicos del sonidero como cumbia, salsa, merengue, guaracha y sus distintos subgéneros, con el objetivo de animar la jornada y fomentar la participación del público.

    Como parte del programa, se realizará un concurso de baile con premios para las y los ganadores, además de la presencia de zanqueros y animadores, quienes complementarán el ambiente festivo durante la tarde y noche.

    Asimismo, se informó que habrá entrega de luces LED y diversas sorpresas para las y los asistentes, como parte de las actividades preparadas para incentivar la convivencia familiar y el disfrute de los espacios públicos al inicio del nuevo año.

