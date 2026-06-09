Invita Educación Municipal a obtener certificado de primaria o secundaria mediante examen único

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El programa permanecerá abierto hasta el 19 de junio y está dirigido a personas mayores de 15 años que no concluyeron su educación básica.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Educación Municipal lanzó la convocatoria del programa “El buen juez por su casa empieza”, mediante el cual jóvenes y adultos podrán obtener su certificado oficial de primaria o secundaria a través de la aplicación de un examen único.

La estrategia se desarrolla en coordinación con el Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos (ICHEA) y tiene como propósito ampliar las oportunidades educativas para personas que, por distintas circunstancias, no concluyeron su formación básica.

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El director de Educación Municipal, Guillermo Alvídrez Olivas, informó que las inscripciones permanecerán abiertas hasta el próximo 19 de junio en las oficinas de la dependencia, ubicadas en la calle Ignacio Ramírez número 351, en la colonia Partido Romero, a un costado del Parque Borunda.

Las personas interesadas podrán realizar su registro de lunes a viernes, en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, presentando la documentación requerida para participar en el proceso.

Entre los requisitos se encuentran original y copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP), credencial para votar, comprobante de domicilio y, para quienes busquen acreditar la secundaria, el certificado de primaria correspondiente.

Además, los aspirantes deberán tener 15 años de edad o más, condición establecida para participar en este esquema de certificación académica.

El examen único se aplicará el próximo 20 de junio a las 12:00 del mediodía y permitirá acreditar los conocimientos necesarios para obtener el certificado oficial del nivel educativo correspondiente.

Alvídrez Olivas destacó que este programa representa una alternativa accesible y gratuita para quienes desean regularizar su situación académica, continuar sus estudios o mejorar sus oportunidades laborales.

La Dirección de Educación Municipal informó que las personas interesadas pueden solicitar información adicional a través de los teléfonos 656-737-0600 y 656-285-7700, donde recibirán orientación sobre el proceso de inscripción y los requisitos de participación.

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