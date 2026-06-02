Invita Educación a cursos gratuitos de electro-refrigeración y mecánica de motos

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Los talleres se imparten en la Biblioteca Pública Municipal Arturo Tolentino y están dirigidos a jóvenes y adultos con secundaria concluida.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Educación del Municipio invitó a jóvenes y adultos a inscribirse en los cursos gratuitos de electro-refrigeración y mecánica de motocicletas que se ofrecen como parte del programa Biblio Aprende en la Biblioteca Pública Municipal Arturo Tolentino.

El director de Educación, Guillermo Alvídrez Olivas, informó que ambas capacitaciones iniciaron esta semana, aunque todavía cuentan con espacios disponibles para quienes deseen integrarse y adquirir conocimientos técnicos en estas áreas.

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Los cursos concluirán el próximo 31 de julio y se desarrollan en modalidad intensiva los días lunes, miércoles y viernes, con el propósito de brindar herramientas prácticas para el desarrollo personal y laboral de los participantes.

El taller de electro-refrigeración se imparte de las 3:00 a las 4:00 de la tarde, mientras que el curso de mecánica de motocicletas se desarrolla de las 4:00 a las 5:00 de la tarde en las instalaciones de la biblioteca municipal.

De acuerdo con la dependencia, estas actividades están orientadas a personas interesadas en fortalecer sus conocimientos técnicos y ampliar sus oportunidades de empleo o autoempleo mediante la adquisición de nuevas habilidades.

El único requisito para participar es contar con estudios de secundaria concluidos, por lo que los cursos están abiertos a un amplio sector de la población.

“El objetivo es acercar oportunidades de capacitación práctica a la comunidad mediante espacios educativos accesibles”.

Alvídrez Olivas destacó que el programa Biblio Aprende forma parte de las estrategias municipales para aprovechar los espacios públicos como centros de formación y desarrollo comunitario.

La Dirección de Educación señaló que las bibliotecas municipales continúan ampliando su oferta de actividades formativas, con el fin de promover el aprendizaje permanente y facilitar el acceso gratuito a oportunidades de capacitación para la ciudadanía.

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