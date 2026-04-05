Instalarán CAM Móvil de Juárez Bus junto a estación Babícora del BRT-1

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Ofrecerá trámites de tarjetas y orientación del 6 al 10 de abril

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV), informó que el Centro de Atención Móvil (CAM Móvil) de Juárez Bus se instalará del 6 al 10 de abril en las inmediaciones de la estación Babícora del BRT-1.

El módulo se ubicará en el cruce del bulevar Zaragoza y calle Valle del Cedro, con el objetivo de acercar los servicios a usuarios que habitan o transitan por esta zona de la ciudad.

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“Se busca facilitar el acceso a los servicios y mejorar la experiencia de movilidad”

El CAM Móvil brindará atención en un horario de 9:00 a 16:00 horas, donde las personas podrán realizar trámites de credencialización, emisión, renovación y reposición de tarjetas preferenciales, así como recibir orientación sobre el sistema de transporte.

Las autoridades detallaron que el costo por emisión o reposición de tarjeta será de 30 pesos, mientras que la renovación continuará siendo gratuita para los usuarios.

“La renovación de la tarjeta preferencial se mantiene sin costo”

Con esta estrategia, Juárez Bus busca fortalecer la atención directa a la ciudadanía y facilitar el acceso a los servicios del sistema de transporte público, especialmente en zonas con alta demanda.

Para mayor información, los usuarios pueden comunicarse a través de WhatsApp al número habilitado por la dependencia, como parte de los canales de atención disponibles.

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