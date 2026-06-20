Instalan Puntos Limpios en cuatro sectores para retiro de tiliches

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Los contenedores permanecerán hasta el lunes para facilitar la disposición de residuos voluminosos y prevenir focos de infección.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Limpia instaló contenedores del programa Punto Limpio a tu Colonia en cuatro sectores de Ciudad Juárez, con el objetivo de facilitar a la ciudadanía la disposición adecuada de residuos voluminosos y contribuir al mejoramiento del entorno urbano.

El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, informó que los recipientes fueron colocados en el fraccionamiento Paseos del Pedregal, la colonia Tarahumara, la colonia Pánfilo Natera y el fraccionamiento Urbivilla del Prado.

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Los puntos habilitados se localizan en las calles Paseo Diamante y Paseo del Cuarzo, en Paseos del Pedregal; en el Parque Tarahumara, entre Tolcayuca y Candameño; en 12 de Octubre y Flamingo, de la colonia Pánfilo Natera; y en Prados del Cielo y Prados del Oeste, en Urbivilla del Prado.

Los contenedores estarán disponibles hasta el próximo lunes para recibir principalmente sillones, colchones, llantas, tapetes, muebles y otros artículos en desuso, conocidos comúnmente como tiliches.

La dependencia explicó que, dependiendo de la participación ciudadana y de las necesidades detectadas en cada sector, algunos de los contenedores podrían permanecer uno o dos días adicionales.

Solís Kanahan destacó que este programa adquiere especial relevancia durante la temporada de lluvias, ya que la eliminación adecuada de objetos acumulados ayuda a reducir riesgos sanitarios y la proliferación de fauna nociva.

“Si ya están llenos, por favor no lo sobrellenen. Nosotros realizaremos el cambio correspondiente para seguir brindando el servicio de manera eficiente”.

El funcionario exhortó a la ciudadanía a no depositar residuos fuera de los contenedores cuando estos alcancen su capacidad máxima, debido a que esta práctica genera problemas de imagen urbana, riesgos para peatones y automovilistas, además de posibles incendios.

Asimismo, señaló que la acumulación de desechos en la vía pública puede favorecer la presencia de plagas como la garrapata, relacionada con la transmisión de enfermedades como la rickettsiosis.

La Dirección de Limpia invitó a los habitantes de las colonias beneficiadas y sectores aledaños a aprovechar este programa y colaborar en el mantenimiento de espacios más limpios y seguros para la comunidad.

El programa Punto Limpio a tu Colonia forma parte de las estrategias municipales para promover una correcta disposición de residuos y fortalecer la participación ciudadana en el cuidado del entorno urbano.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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