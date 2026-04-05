Inicia torneo nacional juvenil de beisbol en el Parque Central de Ciudad Juárez

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Participan 12 equipos de distintas regiones del país en categoría Pony-13.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la administración del Parque Central, inauguró el Torneo Nacional de Beisbol Juvenil “Sebastián Pinales Ávila”, en la categoría Pony-13, con la participación de equipos provenientes de diversas regiones del país.

El arranque de la competencia se llevó a cabo en la cancha “Arturo Cruz Rojano”, ubicada en el Parque Central Oriente, donde se dio la bienvenida a las delegaciones participantes que competirán durante varios días en la ciudad.

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En el torneo participan 12 equipos originarios de ciudades como Tijuana, Monterrey, Chihuahua capital, Ahome y Mazatlán, así como representaciones de Los Mochis, Navojoa, Hermosillo y el conjunto anfitrión de la Liga Villahermosa.

“Se dio la bienvenida a las y los jugadores que competirán durante esta jornada deportiva”

Durante la jornada inaugural se disputaron los primeros encuentros entre novenas como Liga Tijuana Municipal, Liga Mandarina, Liga Ahome, Liga Muralla, Liga Tarahumara y Guerreros, marcando el inicio formal de la competencia.

El coordinador general del Parque Central, Rafael Butchart, informó que los juegos se desarrollarán en las dos canchas de beisbol del Parque Central Oriente, como parte de una agenda deportiva que se extenderá hasta el próximo 11 de abril.

“Los juegos se llevarán a cabo en las dos canchas de beisbol del Parque Central Oriente”

Las autoridades estatales destacaron que este tipo de eventos busca impulsar el deporte entre niñas, niños y jóvenes, además de fomentar la convivencia familiar y el intercambio deportivo entre distintas regiones del país.

El torneo forma parte de las actividades deportivas que se desarrollan en la ciudad, consolidando a Ciudad Juárez como sede de competencias juveniles de carácter nacional.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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