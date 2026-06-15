Inicia Municipio recepción de documentos para Becas de Acceso a la Universidad

Publicidad - LB2 -

El programa cubrirá la inscripción en la UACJ y entregará equipo escolar a estudiantes de nuevo ingreso.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal de Ciudad Juárez inició la recepción de documentos para el programa Becas de Acceso a la Universidad, dirigido a jóvenes que ingresarán a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) durante el semestre agosto-diciembre de 2026.

La convocatoria es coordinada por la Dirección de Educación y el Instituto Municipal de la Juventud de Juárez, con el propósito de apoyar económicamente a estudiantes de nuevo ingreso y facilitar su incorporación a la educación superior.

- Publicidad - HP1

Las y los beneficiarios recibirán la cobertura total del costo de inscripción en la UACJ, además de un paquete de herramientas académicas que incluye mochila, computadora portátil, termo y memoria USB.

El director de Educación Municipal, Guillermo Alvídrez Olivas, destacó que estos apoyos buscan contribuir al desempeño académico de los estudiantes y reducir los obstáculos económicos que enfrentan al iniciar una carrera profesional.

La recepción de documentos comenzó este 15 de junio en el Gimnasio Universitario de la UACJ, ubicado en el cruce de Ignacio Mejía y Fernando Montes de Oca, donde se atenderá a los aspirantes en un horario de 9:00 a 18:00 horas.

Posteriormente, el trámite continuará los días 16 y 17 de junio en el Centro Comunitario Municipio Libre, localizado en las calles Abel Domínguez y Alberto Álvarez, con el mismo horario de atención.

Para completar el registro, los solicitantes deberán presentar comprobante de inscripción en la plataforma municipal de becas, identificación oficial, CURP y el folio emitido por la UACJ que acredite su condición de aspirante o estudiante aceptado.

Entre los requisitos establecidos se encuentra ser mexicano, residir en Ciudad Juárez, tener entre 17 y 29 años de edad y haber concluido los estudios de nivel medio superior.

Las autoridades informaron que los resultados serán publicados el próximo 22 de junio a través de los canales oficiales del Gobierno Municipal, donde se dará a conocer la relación de folios seleccionados.

Posteriormente se informará a las y los beneficiarios la fecha y el lugar para la entrega de los apoyos correspondientes.

Para obtener mayor información, las personas interesadas pueden acudir a las oficinas del Instituto Municipal de la Juventud, ubicadas en la Zona Chamizal, o comunicarse al teléfono 656-251-7479 en horario laboral.

La convocatoria forma parte de las acciones municipales orientadas a ampliar las oportunidades educativas y apoyar la permanencia de jóvenes juarenses en la educación superior.

Galería

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.