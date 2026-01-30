Inicia JMAS bacheo inmediato en hundimientos tras lluvias del fin de semana

Publicidad - LB2 -

Atienden 12 puntos afectados y programan más trabajos para este sábado en distintos sectores de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez inició de manera inmediata los trabajos de bacheo en zonas donde se registraron hundimientos, luego de las lluvias presentadas el pasado fin de semana, con el objetivo de restablecer la circulación vehicular y reducir riesgos para la ciudadanía.

De acuerdo con la dependencia, hasta este viernes se han atendido y reparado 12 hundimientos por parte de las cuadrillas del área de Alcantarillado. Una vez concluidas las reparaciones subterráneas, el departamento de Bacheo de la JMAS opera las 24 horas para reponer la carpeta asfáltica en el menor tiempo posible.

“Una vez concluidas las reparaciones, el departamento de Bacheo trabaja de manera continua para restablecer la circulación vehicular lo antes posible”, informó la ingeniera Lizbeth Chimal, coordinadora de Bacheo.

- Publicidad - HP1

Los puntos donde ya se realizaron trabajos de repavimentación son Paseo Triunfo de la República y avenida Del Charro, así como avenida Santiago Troncoso y Humariza. Para este sábado 31 de enero, se tienen programadas labores en los cruces de Ponciano Arriaga y General José Ramírez Carrillo, Garambullo y Zafra, en la colonia 15 de Enero, y Armando González Soto y Carlos Frank.

La JMAS explicó que los hundimientos registrados en distintos sectores de la ciudad derivan de un rezago histórico de más de 50 años en la red de drenaje, infraestructura que no fue atendida de manera oportuna. Ante este escenario, el organismo mantiene trabajos permanentes de mantenimiento y reposición de la red hidráulica, como parte de una estrategia de atención integral.

La dependencia indicó que, siguiendo las instrucciones del Gobierno del Estado y bajo la dirección de Marco Licón, los trabajos de recarpeteo se inician de forma inmediata tras concluir las reparaciones, con el fin de evitar mayores afectaciones a la movilidad y a la comunidad juarense.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.