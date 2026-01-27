Informa Municipio requisitos para convenios de pago del Impuesto Predial

Publicidad - LB2 -

Los acuerdos pueden autorizarse hasta en 12 mensualidades y requieren un anticipo mínimo del 20 por ciento.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal dio a conocer los requisitos y el procedimiento para que la ciudadanía pueda acceder a convenios de pago por adeudos en el Impuesto Predial, como parte de los mecanismos previstos en la normatividad vigente para regularizar contribuciones.

Durante una conferencia de prensa, el coordinador de Comunicación Social del Municipio, Carlos Israel Nájera Payán, explicó que el trámite debe realizarlo directamente el propietario del inmueble o su representante legal, quien deberá presentar la documentación completa para que la solicitud pueda ser analizada.

El funcionario detalló que los interesados deben presentar una solicitud por escrito dirigida a Tesorería, acompañada de un documento oficial de identidad y, en su caso, el instrumento que acredite la representación legal. Además, se debe incluir el número de cuenta predial, un teléfono de contacto y correo electrónico.

“Los interesados tienen que presentar una solicitud por escrito en la que se pide el convenio, esta debe de venir a nombre del contribuyente o representante legal con un documento de identidad y otro que acredite la representación legal”.

Nájera Payán señaló que dentro de la solicitud se debe especificar el número de mensualidades en las que se propone liquidar el adeudo, sin exceder de 12 pagos, límite establecido por la ley, así como definir el monto del anticipo, el cual no puede ser menor al 20 por ciento del total.

Indicó que una vez entregada la documentación, esta debe ser revisada y autorizada por la Tesorería Municipal y el área jurídica, proceso que puede tardar de uno a cinco días hábiles, dependiendo de cada caso. El convenio deberá estar debidamente firmado por el propietario o su representante legal y se formaliza únicamente después de realizar el primer pago.

“A ningún ciudadano se le da el convenio el mismo día; se debe hacer la solicitud y revisar por parte del Departamento Jurídico para poder autorizarlo”.

El coordinador precisó que el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, no firma los convenios, ya que esta facultad corresponde a la tesorera municipal, Dayira Raquel Fernández Martínez, conforme a la estructura administrativa del Ayuntamiento.

Por su parte, el alcalde reiteró que el procedimiento es el mismo para cualquier contribuyente, sin excepciones, y que será la Tesorería Municipal la encargada de entregar los requisitos, revisar la documentación y formalizar los convenios, una vez cumplidas todas las disposiciones legales.

