Impulsan reformas para fortalecer transparencia y control interno en el Municipio

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Cabildo analizará cambios reglamentarios, la segunda etapa del Rastro TIF y la creación de una biblioteca digital de reglamentos municipales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Integrantes del Ayuntamiento aprobaron en la Sesión Previa de Cabildo número 42 los asuntos que serán sometidos a discusión durante la próxima sesión ordinaria, entre ellos diversas reformas orientadas a fortalecer la transparencia, la fiscalización y la modernización administrativa del Gobierno Municipal.

La reunión fue encabezada por el secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, quien presentó los dictámenes elaborados por las comisiones correspondientes para su incorporación al orden del día.

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Uno de los temas centrales será la propuesta para transformar la actual Contraloría Municipal en el Órgano Interno de Control del Municipio de Juárez, como parte de un proceso de armonización normativa y fortalecimiento institucional.

La coordinadora de la Comisión de Gobernación, Sandra Marbel Valenzuela Martínez, explicó que la reforma busca establecer con mayor claridad la organización, atribuciones y funcionamiento de la instancia encargada de la vigilancia y fiscalización de la administración municipal.

“Esta estructura permitirá reforzar los mecanismos de vigilancia, control, fiscalización y responsabilidades administrativas”.

La iniciativa contempla además la creación de nuevas áreas especializadas, entre ellas una Unidad Anticorrupción y una Unidad de Hostigamiento y Acoso Sexual y Laboral, con el propósito de ampliar los mecanismos de supervisión y atención dentro del servicio público.

El contralor municipal, Jorge Alberto Gutiérrez Casas, señaló que la propuesta responde a una estrategia de reorganización administrativa impulsada por el Gobierno Municipal para optimizar el uso de recursos humanos y materiales.

Durante la sesión previa también se aprobó incluir en el análisis del Cabildo el Reglamento Interno de la Unidad de Transparencia y del Comité de Transparencia del Municipio, instrumento que busca definir con precisión la integración y operación de ambos organismos.

Otro de los asuntos que serán discutidos es la actualización del Reglamento de Mercados Públicos del Municipio de Juárez, ordenamiento vigente desde 1983 que se pretende adecuar a las condiciones actuales de la actividad comercial en la ciudad.

Asimismo, el Cabildo revisará la programación y ejecución plurianual de la segunda etapa del proyecto del Rastro Tipo Inspección Federal (TIF), obra considerada estratégica para la modernización de la infraestructura municipal relacionada con el procesamiento de productos cárnicos.

Como parte de los acuerdos aprobados, los regidores solicitaron al alcalde Cruz Pérez Cuéllar instruir a la Secretaría del Ayuntamiento y a la Coordinación de Transparencia para desarrollar un apartado denominado “Biblioteca” dentro del portal oficial del Municipio.

La propuesta busca concentrar en un solo espacio digital los reglamentos municipales vigentes, facilitando su consulta por parte de la ciudadanía y fortaleciendo el acceso a la información pública.

Las iniciativas serán sometidas a votación en la próxima sesión ordinaria de Cabildo, donde se definirá su eventual aprobación e implementación dentro de la estructura administrativa municipal.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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