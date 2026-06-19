Impulsa SSPM prevención y bienestar de adultos mayores en San Agustín

Publicidad - LB2 -

La corporación municipal ofreció una plática sobre seguridad, autocuidado y fortalecimiento de la autoestima a habitantes del poblado.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), a través de la Dirección de Prevención Social, impartió una jornada informativa dirigida a personas adultas mayores del poblado de San Agustín, con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención y promover su bienestar integral.

La actividad se desarrolló en las instalaciones del Consejo del Adulto Mayor de dicha comunidad, donde participaron alrededor de 40 personas.

- Publicidad - HP1

Durante la plática se abordaron temas relacionados con la seguridad personal y la atención de emergencias, incluyendo el uso adecuado de los números comunitarios y los mecanismos para solicitar apoyo oportuno a las autoridades ante situaciones de riesgo.

Asimismo, personal especializado ofreció orientación sobre la identificación de conductas o escenarios que puedan representar una amenaza para la integridad física o patrimonial de este sector de la población.

“A través de estas acciones se busca brindar herramientas preventivas que permitan a este sector de la población afrontar diversas situaciones de riesgo”.

Además de los temas de seguridad, la jornada incluyó una charla sobre autoestima y bienestar emocional, con el propósito de fortalecer la confianza personal, el autocuidado y la participación activa de las personas adultas mayores dentro de su entorno social.

La SSPM destacó que la proximidad social constituye uno de los pilares de su estrategia preventiva, por lo que continuará impulsando actividades dirigidas a grupos vulnerables y sectores específicos de la población.

La dependencia municipal señaló que este tipo de acciones permiten reforzar los vínculos entre la ciudadanía y las instituciones de seguridad, además de fomentar entornos más seguros e incluyentes.

Finalmente, la corporación reiteró su compromiso de seguir promoviendo programas preventivos en coordinación con organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil para fortalecer la seguridad, la inclusión y la calidad de vida de la comunidad juarense.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.