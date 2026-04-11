Impulsa Estado vinculación laboral para personas con discapacidad en Ciudad Juárez

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Buscan integrar a beneficiarios en tiendas comerciales mediante capacitación y convenios.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), fortaleció acciones para impulsar la inclusión laboral de personas con discapacidad en Ciudad Juárez, mediante acercamientos con el sector empresarial.

Como parte de esta estrategia, autoridades sostuvieron una reunión de trabajo con el corporativo Del Sol, con el objetivo de generar oportunidades de empleo formal en tiendas del grupo, incluyendo establecimientos como Woolworth.

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Durante el encuentro, se planteó la posibilidad de incorporar a personas con discapacidad en distintos puestos laborales, de acuerdo con sus capacidades y perfiles, los cuales serán evaluados en una siguiente etapa.

Se analizarán perfiles laborales de personas con discapacidad para su posible integración en el sector comercial.

Asimismo, se prevé la formalización de esta colaboración mediante la firma de un convenio, que permita facilitar los procesos de contratación e inserción laboral de las y los aspirantes.

La dependencia estatal también dará seguimiento a las personas beneficiarias a través de procesos de capacitación, acompañamiento y el desarrollo de una bolsa de trabajo, con el fin de mejorar sus condiciones de empleabilidad.

Estas acciones forman parte de una política orientada a promover la inclusión y garantizar el acceso a oportunidades laborales para grupos en situación de vulnerabilidad en la frontera.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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