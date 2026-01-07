Movil - LB1A -
    enero 7, 2026 | 14:45
    Impulsa Comisión de Nomenclatura proyectos para rehabilitar monumentos en Ciudad Juárez

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Destinan 7.5 millones de pesos para restauración, reposición de placas y fortalecimiento del patrimonio cultural.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Comisión de Nomenclatura y Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Ciudad Juárez inició los trabajos de planeación para impulsar proyectos de rehabilitación de monumentos y espacios con valor histórico, como parte de la agenda cultural y urbana para este 2026.

    El coordinador de la comisión, el regidor José Mauricio Padilla, sostuvo una reunión de trabajo con personal del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) y de la Coordinación del Centro Fundacional, con el objetivo de definir las prioridades, alcances y mecanismos de intervención en materia de patrimonio cultural.

    En el encuentro participaron Sergio Romero, director de Bienes Patrimoniales y Monumentos del IPACULT, así como Daniela González Lara, coordinadora del Centro Fundacional, con quienes se establecieron los pasos iniciales para el arranque de los proyectos autorizados para el presente año.

    El regidor informó que para estas acciones se cuenta con un presupuesto aprobado de 7.5 millones de pesos, destinado a la rehabilitación, conservación y fortalecimiento de monumentos, así como a la reposición de placas conmemorativas y señalética histórica en distintos puntos de la ciudad.

    Explicó que los recursos se ajustarán conforme a las necesidades detectadas, priorizando monumentos deteriorados, proyectos en análisis y espacios que requieren atención inmediata por su valor simbólico e histórico para la comunidad juarense.

    Entre los temas que serán revisados de manera específica se encuentra el Monumento a Benito Juárez, considerado un proyecto de especial interés dentro de la agenda de la comisión, así como el inicio inmediato de acciones para la colocación de nombres en parques públicos, como parte del ordenamiento y reconocimiento de espacios comunitarios.

    Asimismo, se contempla la reposición de la estatua del Niño Manso, sustraída años atrás, además de la colocación del busto de la senadora Ifigenia Martha Martínez, y la atención al Monumento de Los Indomables, entre otros sitios de relevancia cultural e histórica.

    La Comisión de Nomenclatura y Patrimonio Cultural señaló que estas acciones buscan preservar la memoria histórica de la ciudad, fortalecer la identidad local y garantizar que los espacios simbólicos de Ciudad Juárez permanezcan en condiciones dignas y accesibles para la ciudadanía.

