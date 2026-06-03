Habilita JuárezBus canal oficial de WhatsApp para informar a usuarios

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La nueva herramienta permitirá conocer avisos operativos, cambios de rutas y actualizaciones del sistema de transporte.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV), anunció la habilitación del canal oficial de JuárezBus en WhatsApp, una herramienta diseñada para mantener informadas a las y los usuarios sobre temas relacionados con el servicio de transporte público.

Por medio de este canal de difusión, la ciudadanía podrá recibir información actualizada sobre desvíos temporales de rutas, avisos operativos, cambios de horario, ubicación del Centro de Atención de Movilidad (CAM) Móvil y modificaciones en la operación del sistema.

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La dependencia estatal indicó que el nuevo espacio también servirá para compartir contenido informativo y anuncios de interés general dirigidos a las personas que utilizan diariamente el sistema de transporte.

El canal oficial de JuárezBus está disponible para cualquier usuario de WhatsApp que desee mantenerse informado de manera directa y oportuna sobre el funcionamiento del servicio, así como de cualquier eventualidad que pueda afectar sus traslados.

La Operadora de Transporte señaló que esta iniciativa forma parte de las estrategias para fortalecer la comunicación con las y los usuarios y facilitar el acceso a información relevante en tiempo real.

Con esta herramienta, las autoridades buscan mejorar la experiencia de viaje de la población usuaria y ofrecer un mecanismo adicional de contacto que permita conocer de forma inmediata las novedades y actualizaciones del sistema JuárezBus.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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