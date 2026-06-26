Fumiga Ecología vivienda con infestación de garrapatas tras fallecimiento de una mujer

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La intervención incluyó más de 30 propiedades aledañas como parte del protocolo preventivo por un caso sospechoso de rickettsia.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Ecología del Municipio realizó trabajos de fumigación en una vivienda de la colonia Hidalgo donde se detectó una infestación de garrapatas y en la que falleció una mujer, como parte del protocolo de atención a un caso sospechoso de rickettsia.

El director de Ecología, César Díaz Gutiérrez, informó que las acciones también se extendieron a más de 30 propiedades ubicadas alrededor del domicilio, además de la fumigación de las paredes de las viviendas colindantes para reducir el riesgo de propagación.

“El protocolo también nos marca que se tiene que fumigar el lugar en donde ocurrió el asunto y se fumiga alrededor”, explicó César Díaz Gutiérrez.

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El funcionario señaló que en un plazo de 15 días personal de la dependencia regresará al lugar para verificar si persiste la presencia de garrapatas y, de ser necesario, realizar una nueva fumigación.

La intervención forma parte de las medidas preventivas que se aplican ante casos sospechosos de enfermedades transmitidas por garrapatas, mientras las autoridades sanitarias continúan con las investigaciones correspondientes.

“En caso de que se siga con presencia de garrapatas se volverá a fumigar la vivienda”, indicó el titular de Ecología.

La dependencia recordó que el servicio de fumigación es gratuito y puede solicitarse a través del teléfono 656-756-7793, con el objetivo de prevenir riesgos para la salud de la población.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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