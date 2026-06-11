Fortalece IMM bienestar emocional de mujeres con apoyo de Médicos Sin Fronteras

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La estrategia se desarrolla en Riberas del Bravo y busca impulsar redes comunitarias, autocuidado y salud mental.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) mantiene una colaboración con la organización internacional Médicos Sin Fronteras (MSF) para desarrollar actividades orientadas al fortalecimiento del bienestar emocional, el autocuidado y las redes de apoyo comunitario para mujeres residentes de Riberas del Bravo.

La iniciativa tiene como propósito acercar herramientas psicoemocionales que contribuyan a la salud mental de las participantes, además de generar espacios seguros para la reflexión, el acompañamiento y la construcción de estrategias de apoyo mutuo.

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Las actividades se realizan en el Centro Comunitario de Riberas del Bravo Etapa 8, como parte de una estrategia integral enfocada en fortalecer factores de protección emocional y promover entornos más saludables para las mujeres y sus familias.

La directora general del IMM, Elvira Urrutia Castro, destacó que las alianzas con organizaciones especializadas permiten ampliar el acceso a recursos que favorecen el desarrollo integral de las mujeres en distintos sectores de la ciudad.

“En el IMM reconocemos que el bienestar emocional es un componente fundamental para el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres”.

La funcionaria señaló que el trabajo conjunto con Médicos Sin Fronteras facilita el acceso a conocimientos y herramientas especializadas que fortalecen las capacidades individuales y comunitarias para afrontar situaciones adversas.

La estrategia también busca impulsar habilidades de resiliencia, fortalecer la autonomía de las participantes y consolidar redes de apoyo entre mujeres, elementos considerados clave para mejorar su calidad de vida y bienestar.

Las actividades forman parte de las acciones permanentes que desarrolla el Instituto Municipal de las Mujeres para promover la igualdad, la prevención de violencias y el acceso a servicios de acompañamiento en distintas zonas de Ciudad Juárez.

“Impulsamos alianzas con organizaciones expertas como Médicos Sin Fronteras, que nos permiten acercar recursos, conocimientos y espacios de acompañamiento a quienes más lo necesitan”.

Con esta colaboración, el IMM refrenda su compromiso de impulsar iniciativas comunitarias que favorezcan la salud emocional, fortalezcan la participación social de las mujeres y amplíen el acceso a herramientas para su desarrollo personal y colectivo.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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