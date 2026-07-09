Fortalece Estado atención médica para personas migrantes en Ciudad Juárez

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Instituciones de salud y organismos internacionales participaron en una capacitación sobre atención de urgencias médicas y psiquiátricas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Salud del Estado, a través del Distrito de Salud II Juárez, llevó a cabo una capacitación dirigida a integrantes de la Comisión Intersectorial para la Atención en Salud a Población en Situación de Movilidad, con el propósito de fortalecer la atención integral que se brinda a personas migrantes en Ciudad Juárez.

La jornada, denominada “Procesos de Atención de Urgencias Médicas y Psiquiátricas”, estuvo a cargo del director del Hospital Psiquiátrico Civil Libertad, Guillermo Patiño, así como de personal especializado del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM).

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Durante la actividad se abordaron estrategias para mejorar la coordinación entre instituciones y optimizar la atención médica y de salud mental a personas en situación de movilidad, con un enfoque orientado a brindar servicios oportunos y humanitarios.

“La salud debe ser un derecho accesible para todas y todos”, destacó Ever Cruz, responsable del área de Atención en Salud a Población en Situación de Movilidad.

El funcionario subrayó la importancia del trabajo conjunto entre dependencias gubernamentales y organizaciones civiles para responder a las necesidades de quienes han dejado su lugar de origen por diferentes circunstancias.

En la capacitación participaron representantes de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Médicos Sin Fronteras (MSF), Médicos del Mundo, Save the Children y la Dirección General de Centros Comunitarios, entre otras instituciones que colaboran en la atención a la población migrante en la frontera.

La Secretaría de Salud informó que estas acciones buscan fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional y garantizar una atención integral a las personas en situación de movilidad que transitan o permanecen en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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